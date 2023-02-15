في الدولة المتحللة... شغور الفئة الأولى كارثي والآتي أعظم

في الدولة المتحللة... شغور الفئة الأولى كارثي والآتي أعظم



الدولة اللبنانية بما تبقى من إداراتها ومؤسساتها تعمل بالتكليف أو بالإنابة.



تخيلوا أن من أصل ١٧٩ وظيفة من وظائف الفئة الأولى هناك ٧٣ موقعًا شاغرًا، أي ما يعادل نسبة ٤٠،٨٪ شغور.