لبنان بين الفراغ الرئاسي في ٢٠١٤ واليوم

لبنان بين الفراغ الرئاسي في ٢٠١٤ واليوم

بين فراغ 2014 و2016 وبين تشرين الثاني 2022 واليوم، لا قواسم مشتركة بين أوضاع البلد اليوم وبين أوضاع الأمس على المستويات كافة.



وقتها كان يمكن تفهم موقف حزب الله والتزامه أخلاقيًا مع حليفه العماد ميشال عون كمرشحه الوحيد لرئاسة الجمهورية.



وقتها كان عون يترأس أكبر تكتل نيابي وأكبر تكتل مسيحي في المجلس النيابي.