هل حركة مصرف لبنان تؤدي إلى ارتفاع سعر صرف الدولار بالشكل الذي يحصل؟

هل حركة مصرف لبنان تؤدي إلى ارتفاع سعر صرف الدولار بالشكل الذي يحصل؟

في العام الماضي بلغ ما أنفقه مصرف لبنان ٧،٥ مليار دولار منها مليارين و٦٠٠ مليون دولار من الإحتياطي، أما الباقي فقد جمعه المصرف المركزي من الأسواق المالية، فتمكن بذلك من الحد من إستنزاف الإحتياطي البالغ نهاية شهر كانون الثاني ٩ مليار و٩٨٠ مليون دولار.