رفع السرية المصرفية... عنوان عريض لمطلب قضائي مرفوض مصرفيًا فلماذا الرفض؟

رفع السرية المصرفية... عنوان عريض لمطلب قضائي مرفوض مصرفيًا فلماذا الرفض؟



لماذا لا ترفع السرية المصرفية عن كل الحسابات من خلال إلغاء السرية المصرفية بالكامل؟



هذا السؤال تطرحه المصارف ردًا على من يسأل عن تحفظ المصارف على رفع السرية المصرفية عن الحسابات التي تطالب بالإطلاع على حركتها القاضية غادة عون بمفعول رجعي منذ العام 2016.