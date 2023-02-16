تحركات على الأرض أمام عدد من المصارف في بيروت

تحركات على الأرض أمام عدد من المصارف في بيروت



في خميس الغضب المصرفي، تكسير مصارف، وإشعال أخرى، وصولًا إلى الهجوم على منازل مصرفيين.



الشرارة الأولى كانت أمام بنك عودة فرع بدارو، حيث أضرم مودعون النار وكسروا واجهات، لتكر بعدها سبحة المصارف التي طالها الحرق والتكسير بين منطقتي بدارو وسامي الصلح، وتشمل مصارف فرنسبنك، بنك بيبلوس، الإعتماد المصرفي، البنك اللبناني الفرنسي، وبنك بيروت والبلاد العربية.