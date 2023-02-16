قريبًا: الدولار سيغزو رفوف السوبرماركت

قريبًا: الدولار سيغزو رفوف السوبرماركت





شاغل الناس ومالىء الدنيا... هي فعلًا قصة الدولار الذي يتحول شيئًا فشيئًا إلى مالىء الدنيا، وجديده ملء رفوف السوبرماركت، عندما نقول ملء الرفوف أي ملصقات الأسعار الموجودة على الرفوف.