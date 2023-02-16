إستشهاد ثلاثة عسكريين ومقتل ثلاثة مطلوبين خلال الإشتباكات في بلدة حورتعلا

هنا حي مهنا في حورتعلان حيث سمعت أصوات الإشتباكات بين الجيش اللبناني ومطلوبين في البلدة.مخابرات الجيش كانت تداهم منزل أحد المطلوبين، لكن المطلوبون لم يهربوا وإنما تجرأوا على الأطباق على الدورية من أكثر من إتجاه مطلقين عليها النار، فردت بالمثل.