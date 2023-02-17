هذه هي خارطة صناعة المخدرات وترويجها... ومعركة الجيش ضد تجارها طويلة!

الجيش اللبناني في مواجهة عصابات المخدّرات...

في عيونها، ترى الحرقة على ابن خسرته عن عمر ثلاثة وعشرين عاما.



في حرقته، ترى رجلا مكسورا، لخسارة ابن كان يطمح بأن يزفه عريسا لا شهيدا.



انها كلفة الدم التي يدفعها الجيش اللبناني في مكافحة المخدرات التي تضرب المجتمع.