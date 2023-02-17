سلامة في اجتماع السراي: طالما المصارف مقفلة لا يمكن لجمُ الانهيار الكبير لليرة

إجتماع مالي في السراي لم يتخط العموميات

هامش إيجاد الحلول لإرتفاع سعر الدولار مقابل الليرة ضيّق جداً، هذا إن وُجِد، فالحلول استُنفِدت تقريبا حتى الترقيعية منها.



إزاء الإنهيار المدوّي لليرة، جمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الخميس المعنيين بالملفين المالي والاقتصادي مع حاكم مصرف لبنان والمجلس المركزي له.



الهاجس الأساسي لدى ميقاتي كان لجم الإندفاعة القوية للدولار تداركا لتصاعد التوتر في الشارع، وطرح سؤالا على رياض سلامة حول ما يُمكن فعله، فردّ الأخير بأنّ أيّ عمل غير ممكن في ظلّ إقفال المصارف جراء خلافها مع القضاء.