فرنجية: الرئيس المنتخب بـ٦٥ نائباً بحضور ثلثي أعضاء البرلمان شرعيٌ وميثاقي

فرنجية منفتح على أيّ تسوية رئاسية تحصل لمصلحة لبنان

في التقليد السنوي الذي يجمعه مع المناصرين والأصدقاء، اعتبر رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لمناسبة خميس المرفع في لقاء في قصر الرئيس الراحل سليمان فرنجية أنّ الامور ذاهبة في الاتجاه الصحيح والدستور قد وُضِعَ بطريقةٍ حكيمة، فالميثاقية في انتخابات الرئاسة تقضي في أن تكون كل طائفة ممثّلة وبالتالي فإن الرئيس المنتخب بـ٦٥ صوتاً وبحضور ٨٦ نائباً هو رئيس شرعيٌ وميثاقي.