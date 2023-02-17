إحدى أقدم القلعات في العالم هزّها زلزال الاناضول وجزء من تاريخ سوريا العريق تأثر أيضا

يُقال إن على التلّ حيث هذه القلعة، كان النبي إبراهيم يرعى ماشيته.قلعة حلب، بنيت في الألفية الثالثة قبل الميلاد، وجزء منها على خرائب كنيسة بيزنطية قديمة.