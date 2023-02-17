الحرب الروسية على أوكرانيا تتصدر أجندات مؤتمر ميونيخ للأمن

الحرب الروسية على أوكرانيا تتصدر أجندات مؤتمر ميونيخ للأمن



على مدى ثلاثة ايام، ينعقِدُ مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن في دورتِه التاسعة والخمسين..



غابَ الدبُ الروسيّ في الشكل لكنّه حضرَ في النقاشاتِ بين قادةِ الدول من بابِ الحربِ الروسية على اوكرانيا.. ناهيك عن ملفاتٍ أمنيةٍ اخرى على أجندةِ هذا المؤتمر.