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منتخب لبنان يتحضر للنافذة الاخيرة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-17 | 13:52
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منتخب لبنان يتحضر للنافذة الاخيرة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة
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منتخب لبنان يتحضر للنافذة الاخيرة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة
منتخب لبنان يتحضر للنافذة الاخيرة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة..
كل ما علينا فعله هو الايمان بالوصول، فبقوة هذه الفكرة أطلق المنتخب الللبناني لكرة السلة تحضيراته للنافذة المقبلة والاخيرة ضمن التصفيات المؤهلة لكاس العالم الذي يخوضها تباعاً بالفليبين ونيو زيلندا.
والى جانب التحضير المعنوي بدأ المنتخب ايضاً تمريناته المعتادة..
*
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