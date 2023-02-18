بالارقام.. خطة اعادة هيكلة القطاع العام

الحكومة تجري مسحاً هو الاول من نوعه منذ عقود لحجم القطاع العام



في مقاربتها واحد من شروط صندوق النقد الدولي الإصلاحية لاعادة هيكلة القطاع العام وخفض عديده الى النصف على الاقل، اجرت الحكومة من خلال مجلس الخدمة المدنية مسحا، هو الاول من نوعه منذ عقود لحجم هذا القطاع.

