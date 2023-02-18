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التمديد لسلامة هل هو مطروح؟ وما هي الآلية؟
المؤلف
يزبك وهبة
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-18 | 13:23
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التمديد لسلامة هل هو مطروح؟ وما هي الآلية؟
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التمديد لسلامة هل هو مطروح؟ وما هي الآلية؟
في أي إطار جاء كلام وزير المال حول التمديد لحاكم مصرف لبنان قبل أن يتراجع عنه؟
على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي، وهي منبر دولي مهم، شاء وزير المال يوسف الخليل إطلاق موقف فاجأ البعض حين قال لرويترز إنّ إستبدال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سيكون صعباً، وقد تُمدّد ولايته رغم عدم التوصل إلى توافق بشأن ذلك حتى الآن.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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