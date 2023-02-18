التمديد لسلامة هل هو مطروح؟ وما هي الآلية؟

على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي، وهي منبر دولي مهم، شاء وزير المال يوسف الخليل إطلاق موقف فاجأ البعض حين قال لرويترز إنّ إستبدال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سيكون صعباً، وقد تُمدّد ولايته رغم عدم التوصل إلى توافق بشأن ذلك حتى الآن.