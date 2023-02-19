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رموز أحد المرفع صامدة رغم كل شيء... وكلّ أحد مرفع وأنتم بخير!

أحد المرفع كان جامعاً هذا العام

أمام كل الأزمات التي تضرب لبنان في السياسة والاقتصاد، يصر اللبنانيون على فسحة من الأمل.



أحد المرفع كان جامعاً هذا العام وإن كبرت الفاتورة قبل الصيام...

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