بين طرابلس وبيروت... تركوا عملهم لأن كلفة النقل أكبر من دخلهم!

مشوار طرابلس بيروت بات مكلفاً

نديم الشاب الذي يتنقل بين عكار وجبل لبنان بات يحتاج الى أربعمئة ألف يوميا للذهاب الى عمله والعودة الى منزله.



هو حال الكثير من العسكريين والموظفين والعاملين الذين باتوا يدفعون من مئة وعشرة آلاف الى ١٢٠ ألف للانتقال من طرابلس الى بيروت عبر الحافلات.