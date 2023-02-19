ثلوج عكار شكلت وجهة مفضلة لعشاق التزلج

ثلوج عكار شكلت وجهة مفضلة لعشاق التزلج

رحلة كانت طويلة على تانيا للوصول الى القبيات لكن تعب مشوار الطريق ينتهي فور اكتشاف روعة المشهد وكمية النشاطات التي يمكن القيام بها كسياحة شتوية في تلك البلدة العكارية التي تبعد عن بيروت 137 كلم.