دار عبادة اماراتي يجمع الديانات السماوية الرئيسية الثلاث

بيت العائلة الإبراهيمية في الامارات يجمع الديانات السماوية الرئيسية الثلاث تحت سقف صرح واحد



"بيت العائلة الإبراهيمية"، دار عبادة في العاصمة الإماراتية أبوظبي يجمع تحت سقف واحد الديانات السماوية الرئيسية الثلاث.



صرح هو الاول من نوعه في الامارت، يضم كنيسة القديس فرنسيس... ومسجد الامام احمد الطيب.. وكنيس موسى بن ميمون وهو الاول في البلاد حيث تعيش جالية يهودية صغيرة تؤدي عادة الصلاة في أماكن خاصة.