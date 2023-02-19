اللواء عباس ابراهيم يحال الى التقاعد بداية آذار... فكيف السبيل الى التمديد له بعيداً عن مجلس النواب؟

بات من المؤكد ألا جلسة تشريعية ستنعقد بسبب رفض المكونات المسيحية لانعقادها، وهو ما كرره رئيس التيار الوطني جبران باسيل في كلمته السبت.



وحتى لو انعقدت هيئة مكتب المجلس مجددا الاثنين، إلا ان مصير الجلسة التشريعية بات في مهب الريح، تماما كما مصير المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الذي يحال الى التقاعد في الثاني من آذار المقبل.



لكن عدم انعقاد الجلسة التشريعية لا يعني ان اللواء ابراهيم سيترك منصبه، فبحسب متابعين لملف التمديد لابراهيم فإن طرقا أخرى قانونية يمكن اللجوء اليها لا سيما في الحالات الاستثنائية، او الظروف القاهرة.