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رقمٌ قياسي جديد في الـNBA

تقارير نشرة الاخبار
2023-02-20 | 13:57
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رقمٌ قياسي جديد في الـNBA
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رقمٌ قياسي جديد في الـNBA
تحولت الانظار الى لاعب الـNBA جايسن تايتم بمباراة  الـ "ستار غايم" التي جمعت بين اسطورة كرة السلة  ليبرون جيمس والعملاق اليوناني يانس انتيتوكونبمو.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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