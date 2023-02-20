فواتير كهرباء الدولة: one man show !

فواتير كهرباء الدولة: one man show !

كهرباء الدولة التي عادت حرارتها إلى خطوط النقل لأربع ساعات يوميا، اختلفت أرقام فواتيرها عن السابق. تم رفعها كجزء من الخطة القاضية بتحسين الجباية، لكن سعر الكيلوواط فيها لا يزال أقل بكثير من سعر كيلوواط المولدات.