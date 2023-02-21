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الزلزال الثاني في شباط في تركيا وسوريا وهزات في لبنان

الزلزال الثاني في شباط في تركيا وسوريا وهزات في لبنان

زلزال جديد بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر ضرب جنوب تركيا مرةً جديدة ووصلت ارتداداته إلى كلٍ من سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين ومصر!

وهو الزلزال الأكثر شدّة منذ السادس من شباط... وفق هيئة ادارة الكوارث التركية.



مركز هذا الزلزال، بلدة دفنه التركية...

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