هل سيتصاعد الدخان الأبيض من السراي الحكومي ويعلن عن قرار التمديد للواء ابراهيم قريباً؟

هل سيعلن عن قرار التمديد للواء ابراهيم قريباً؟



لم يفقد حزب الله الأمل بعد بإمكانية ابقاء اللواء عباس ابراهيم في منصبه والتمديد له من خارج البرلمان.



هو الذي توجه نحو حلول أخرى و مخارج قانونية منذ شعر ان تأمين النصاب لاي جلسة تشريعية يكاد يكون من سابع المستحيلات.