سبب إضراب المصارف الحقيقي: التناقض بالقرارات القضائية... هل من بوادر ايجابية في الافق؟

إضراب المصارف: هل من بوادر ايجابية في الافق؟

نحو 30 مليار دولار من القروض المصرفية من أصل نحو 38 ملياراً، تسكرت منذ بداية الأزمة في تشرين الاول 2019 لليوم.



معظم هذه القروض سددها المواطنون أو الشركات بالليرة اللبنانية إما على الـ1500 ليرة للدولار، أو على سعر اللولار الذي كان 8000 ليرة.