الزلزال الثاني في شباط... مكانه قوته وأضراره

مساء الاثنين عند الساعة السابعة واربعة دقائق، ضربت هزة أرضية بقوة ستة فاصل أربع درجات قرب أنطاكية في لواء اسكندرون التركي على مقربة من الساحل السوري، على عمق عشرة كم، وعلى بعد عشرة كم عن شاطىء المتوسط.