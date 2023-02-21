"شورى الدولة" وافق والطابة أصبحت في ملعب ميقاتي... هكذا ستُرفع أجور القطاع الخاص وبدل النقل

هكذا ستُرفع أجور القطاع الخاص وبدل النقل



وافق مجلس شورى الدولة ومن دون مفعول رجعي، على بنود الإتفاق الذي أقر في لجنة المؤشر الشهر الفائت بعد مفاوضات حصلت بين الهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي العام، والذي قضى برفع الحدّ الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص من مليوني و600 ألف ليرة الى ٤ ملايين و٥٠٠ الف ليرة وبدل النقل اليومي من ٩٥٠٠٠ الى ١٢٥٠٠٠ ليرة إضافة الى مضاعفة التعويضات العائلية والمنح المدرسية ٣ مرات عما كانت عليه.

وزارة العمل أعدت مراسيم هذه الزيادات ومن المفترض أن ترسلها الى رئاسة الحكومة لإقرارها في مجلس الوزراء ونشرها كي تصبح نافذة.