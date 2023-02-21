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عائلات تنظر الى سقف منازلها وتنتظر المصير ... نداء أخير قبل سقوط أرواح

إدمون ساسين الكاتب: إدمون ساسين
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-21 | 13:37
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عائلات تنظر الى سقف منازلها وتنتظر المصير ... نداء أخير قبل سقوط أرواح
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عائلات تنظر الى سقف منازلها وتنتظر المصير ... نداء أخير قبل سقوط أرواح
تقف هذه السيدة في شقتها في طرابلس متكلة فقط على الله... 

تعرف أن المبنى الذي تسكنه مليء بالتشققات وقد يقع، لكنها ترفض الخروج منه مع عائلات أخرى...
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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