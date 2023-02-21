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منتخب الارز يغادر الى مانيلا والـLBCI ضمن عداد البعثة المغادرة
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-21 | 13:59
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منتخب الارز يغادر الى مانيلا والـLBCI ضمن عداد البعثة المغادرة
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منتخب الارز يغادر الى مانيلا والـLBCI ضمن عداد البعثة المغادرة
منتخب الارز يغادر الى مانيلا..
تغادر بعثة منتخب لبنان لكرة السلة مطار بيروت برحلة ثنائية طويلة بدايتها من العاصمة الفيليبينية مانيلا وصولا فيما بعد الى وحدة من ابعد مدن نيوزلندا ويلينغتون لخوض غمار النافذة السادسة والاخيرة من تصفيات كاس العالم لكرة السلة.
*
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