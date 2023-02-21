بهذه الخطوات تحمون أنفسكم عند الهزة!

بعد الهزة الاولى التي شعرنا بها في لبنان والثانية التي حصلت مساء الاثنين، كان واضحا أن خوفنا دفعنا إما للصراخ إما للخروج الى الطرقات...



وكلن هذا الامر لا ينفع لان هناك خطوات أسرع ممكن أن تحمينا بنسبة عالية.