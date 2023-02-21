تحية لأنسي الحاج وشعره الذي تربّع على عرش الكلمة

أدباء وممثلون يكرمون أنسي الحاج وشعره..



أدباء وممثلون يكرمون أنسي الحاج وشعره، بعد تسع سنوات على رحيله، في عمل من إخراج لينا أبيض.



العمل - التحية أقيم على خشبة المكتبة الشرقية في جامعة القديس يوسف، بمناسبة صدور المجموعة الشعرية الكاملة لأنسي الحاج، أحد رموز الحداثة الشعرية في عالمنا العربي.