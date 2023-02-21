ما هي عوارض تروما الهزات وما سبل التخلص منها؟

تأكلان وتلعبان تحت الطاولة... هذه هي حال تمارا (9 سنوات) وليلى (7 سنوات) بعد الزلزال الاخير.



أما الأم، جومانا، فلا نوم!



طاولة الطعام هذه، باتت السقفَ الذي تتمنى جومانا أن يحميها وبناتها في حال حدوث زلزال قوي...