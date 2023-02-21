هل اقترب موعد عودة العلاقات العربية السورية الى مسارها الطبيعي؟

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عَجَلات قطارِ التطبيعِ السوريّ مع الدولِ العربيّةِ تسيرُ من دونِ مكابح

يبدو أنّ عَجَلات قطارِ التطبيعِ السوريّ مع الدولِ العربيّةِ تسيرُ من دونِ مكابح، خصوصًا بعدَ الزلزالِ الذي ضرب تركيا وسوريا...



فللعامِ الثانيّ على التوالي، عادَ الرئيس السوري بشار الاسد الى الخليج.