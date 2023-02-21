ياسين للـLBCI: مواد قابلة للاشتعال موجودة في المعمل المشتعل في الناعمة وسنعزل المنطقة

حذّر وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين أن موادَّ قابلة للاشتعال موجودة في معمل كونكورد للادوات الكهربائية المشتعل في الناعمة.



كما نبّه، عبر الـLBCI، من الخطر الاساسي من المواد الكيماوية في الطوابق السفلى، مؤكدا عزل المنطقة وإبعاد الناس عنها.