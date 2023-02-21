تراجع مياه البحر المتوسط عن شواطئ مناطق عدة في لبنان وفلسطين ومصر.. ما هي طبيعة هذه الظاهرة؟

خُطوات طويلة مشاها هذا المواطن على شاطئِ نهرِ البارد للوصولِ الى مياه البحر.مشهد يعكِس تراجعَ المياه عن الشاطىء بنحو خمسة َعشر متراً وإنخفاض مستواها بنحو ٤٠ أربعين سنتمتراً.حالة تكرّرَت على طولِ الساحلِ اللبناني.البعض ربطَها بزلزالِ ليل الإثنين، وبالهزة مقابلَ الشاطىء اللبناني فجرَ الثلثاء، وما صدرَ في تركيا من تحذيرٍ بحصولِ تسونامي.