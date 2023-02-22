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وزير الخارجية الإيرانية في بغداد... ونقاش في الملف النووي والعلاقات بين البلدين

ريتا قربان خوري الكاتب: ريتا قربان خوري
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-22 | 13:37
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وزير الخارجية الإيرانية في بغداد... ونقاش في الملف النووي والعلاقات بين البلدين
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وزير الخارجية الإيرانية في بغداد... ونقاش في الملف النووي والعلاقات بين البلدين

عبد اللهيان في بغداد...

عنوانان بارزان يختصران لقاء رأسي الدبلوماسية العراقية والايرانية: الملف النووي والأمني.

لقاء في بغداد جمع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره الايراني حسين أمير عبد اللهيان تلبية لدعوة رسمية من حسين لزيارة العراق.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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