بايدن: الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي هو جبهة دفاعنا المشترك

اعلن الرئيس الأميركي جو بايدن ان الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي الناتو هو جبهة دفاعنا المشترك.

وشدد في لقائه مع دول الجناح الشرقي لحلف الناتو في بولندا، على أن الالتزام الأميركي تجاه الحلف واضح وهو أن ندافع عن كل شبر من أراضي الناتو.

اعتبر قرار روسيا تعليق مشاركتها في معاهدة نيو ستارت مع واشنطن "خطأ جسيم"... فما هي هذه المعاهدة وعلام تنصّ بنودها؟