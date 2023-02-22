كيف تكون الدول حاضرة للزلازل؟

لبنان، كالعديد من الدول حول العالم، خطر الهزات فيه مرتفع، فخطر الهزات في أي دولة تقع على حدود صفيحتين يكون مرتفعًا.ولكن عادة، هكذا دول تكون حاضرة بطرق عدة للحد من الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن الهزات.