السجال بين رئيس الحكومة والقاضية غادة عون بلغ مستوى عال من التوتر

السجال بين رئيس الحكومة والقاضية غادة عون بلغ مستوى عال من التوتر



يحاول رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تطويق القاضية غادة عون في ملاحقتها لبعض المصارف، وفي هذا السياق اندرج كتابه لوزير الداخلية بسام مولوي الذي أكد فيه على عدم جواز متابعة القاضية عون النظر في ملفات مصرفية بموجب دعاوى مخاصمة مقدمة تجاهها طالبا منه اتخاذ ما يلزم في إطار تطبيق مضمون هذا الكتاب الذي أرسلت نسخا منه إلى كل من وزير العدل والنيابة العامة التمييزية والتفتيش القضائي والمديرية العامة لأمن الدولة.