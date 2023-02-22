التسميات تعددت والنتيجة واحدة: مجلس الوزراء يقر مزيدا من التضخم

هل يؤمن نصاب الجلسة؟



الاسبوع المقبل، من المفترض ان تعقد جلسة لمجلس الوزراء، على الارجح يوم الاثنين.



حتى الساعة لم يتم التواصل مع القوى السياسية بشكل رسمي لتتخذ قرارها بالمشاركة من عدمه، علما ان موقف التيار الوطني الحر معروف من عقد جلسات في ظل الفراغ الرئاسي، بينما تبقى العين على موقف وزيري حزب الله.