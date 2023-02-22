الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
21
o
الجنوب
18
o
البقاع
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
سوا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
21
o
الجنوب
18
o
البقاع
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
التسميات تعددت والنتيجة واحدة: مجلس الوزراء يقر مزيدا من التضخم
الكاتب:
لارا الهاشم
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-22 | 13:25
مشاهدات عالية
شارك
شارك
التسميات تعددت والنتيجة واحدة: مجلس الوزراء يقر مزيدا من التضخم
0
min
التسميات تعددت والنتيجة واحدة: مجلس الوزراء يقر مزيدا من التضخم
هل يؤمن نصاب الجلسة؟
الاسبوع المقبل، من المفترض ان تعقد جلسة لمجلس الوزراء، على الارجح يوم الاثنين.
حتى الساعة لم يتم التواصل مع القوى السياسية بشكل رسمي لتتخذ قرارها بالمشاركة من عدمه، علما ان موقف التيار الوطني الحر معروف من عقد جلسات في ظل الفراغ الرئاسي، بينما تبقى العين على موقف وزيري حزب الله.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
آخر الأخبار
تقارير نشرة الاخبار
القطاع العام
مجلس الوزراء
جلسة
نصاب
التالي
الداخل الإسرائيلي يغلي… وتلويح بحرب أهلية!
هل اقترب موعد عودة العلاقات العربية السورية الى مسارها الطبيعي؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-01-18
جلسة لمجلس الوزراء اليوم... هل يتأمن النصاب؟
أخبار لبنان
2023-01-18
جلسة لمجلس الوزراء اليوم... هل يتأمن النصاب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-13
هل يكتمل نصاب إنعقاد الجلسة الثانية لمجلس الوزراء؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-13
هل يكتمل نصاب إنعقاد الجلسة الثانية لمجلس الوزراء؟
0
تقارير نشرة الاخبار
2022-12-05
الثلث المعطِّل سقط... النصاب تأمن فانعقدت جلسة مجلس الوزراء
تقارير نشرة الاخبار
2022-12-05
الثلث المعطِّل سقط... النصاب تأمن فانعقدت جلسة مجلس الوزراء
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-14
ما هو السبيل لتأمين نصاب للجلسة التشريعية؟ وهل من أفكار جديدة لرئيس المجلس؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-14
ما هو السبيل لتأمين نصاب للجلسة التشريعية؟ وهل من أفكار جديدة لرئيس المجلس؟
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
وزير الخارجية الإيرانية في بغداد... ونقاش في الملف النووي والعلاقات بين البلدين
تقارير نشرة الاخبار
13:37
وزير الخارجية الإيرانية في بغداد... ونقاش في الملف النووي والعلاقات بين البلدين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
بايدن: الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي هو جبهة دفاعنا المشترك
تقارير نشرة الاخبار
13:31
بايدن: الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي هو جبهة دفاعنا المشترك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
٩٢ مؤسسة في القطاع العام فُصّل معظمها في التسعينيات على قياس أمراء الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:30
٩٢ مؤسسة في القطاع العام فُصّل معظمها في التسعينيات على قياس أمراء الحرب
0
رياضة
13:30
أبطال الأرز سيواجهون نظيرهم الفيلبيني في العاصمة مانيلا الجمعة
رياضة
13:30
أبطال الأرز سيواجهون نظيرهم الفيلبيني في العاصمة مانيلا الجمعة
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
05:36
خطوبة ماريتا الحلاني في باريس... "قلت نعم لحبّ حياتي" (فيديو)
فنّ
05:36
خطوبة ماريتا الحلاني في باريس... "قلت نعم لحبّ حياتي" (فيديو)
0
اخبار البرامج
06:33
عنفٌ جسدي وحياةٌ مهددة يوميًا... رباب تروي قصتها في أحمر بالخط العريض!
اخبار البرامج
06:33
عنفٌ جسدي وحياةٌ مهددة يوميًا... رباب تروي قصتها في أحمر بالخط العريض!
0
أمن وقضاء
2023-02-18
توقيف شخص في الليلكي لقيامه بعمليات نشل في بيروت وتعاطيه المخدرات
أمن وقضاء
2023-02-18
توقيف شخص في الليلكي لقيامه بعمليات نشل في بيروت وتعاطيه المخدرات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
تأمين الدولار لشراء الفيول صعب على المدى الطويل... فهل يكون الحل بدولرة فواتير الكهرباء؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
تأمين الدولار لشراء الفيول صعب على المدى الطويل... فهل يكون الحل بدولرة فواتير الكهرباء؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
13:42
حمية يطلق مزايدتي بناء إهراءات وإنشاء الحوض العائم لصيانة السفن في مرفأ طرابلس
أخبار لبنان
13:42
حمية يطلق مزايدتي بناء إهراءات وإنشاء الحوض العائم لصيانة السفن في مرفأ طرابلس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
وزير الخارجية الإيرانية في بغداد... ونقاش في الملف النووي والعلاقات بين البلدين
تقارير نشرة الاخبار
13:37
وزير الخارجية الإيرانية في بغداد... ونقاش في الملف النووي والعلاقات بين البلدين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
بايدن: الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي هو جبهة دفاعنا المشترك
تقارير نشرة الاخبار
13:31
بايدن: الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي هو جبهة دفاعنا المشترك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
٩٢ مؤسسة في القطاع العام فُصّل معظمها في التسعينيات على قياس أمراء الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:30
٩٢ مؤسسة في القطاع العام فُصّل معظمها في التسعينيات على قياس أمراء الحرب
0
رياضة
13:30
أبطال الأرز سيواجهون نظيرهم الفيلبيني في العاصمة مانيلا الجمعة
رياضة
13:30
أبطال الأرز سيواجهون نظيرهم الفيلبيني في العاصمة مانيلا الجمعة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
تأمين الدولار لشراء الفيول صعب على المدى الطويل... فهل يكون الحل بدولرة فواتير الكهرباء؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
تأمين الدولار لشراء الفيول صعب على المدى الطويل... فهل يكون الحل بدولرة فواتير الكهرباء؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
التسميات تعددت والنتيجة واحدة: مجلس الوزراء يقر مزيدا من التضخم
تقارير نشرة الاخبار
13:25
التسميات تعددت والنتيجة واحدة: مجلس الوزراء يقر مزيدا من التضخم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
"صقور السعودية" تزين سماء المملكة في يوم التأسيس
تقارير نشرة الاخبار
13:24
"صقور السعودية" تزين سماء المملكة في يوم التأسيس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
السجال بين رئيس الحكومة والقاضية غادة عون بلغ مستوى عال من التوتر
تقارير نشرة الاخبار
13:22
السجال بين رئيس الحكومة والقاضية غادة عون بلغ مستوى عال من التوتر
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
12:03
مذكرة إدارية بشأن الإمتحانات الرسمية
أخبار لبنان
12:03
مذكرة إدارية بشأن الإمتحانات الرسمية
2
اقتصاد
08:07
قرار لمصرف لبنان متعلق بالإجراءات الإستثنائية للسحوبات النقدية
اقتصاد
08:07
قرار لمصرف لبنان متعلق بالإجراءات الإستثنائية للسحوبات النقدية
3
اقتصاد
03:58
انخفاض بأسعار المحروقات..
اقتصاد
03:58
انخفاض بأسعار المحروقات..
4
تقارير نشرة الاخبار
13:15
في اليومين الماضيين هزات عدة ضربت بالبحر قبالة الشاطئ اللبناني.. ما جديدها في لبنان والمنطقة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:15
في اليومين الماضيين هزات عدة ضربت بالبحر قبالة الشاطئ اللبناني.. ما جديدها في لبنان والمنطقة؟
5
أخبار لبنان
01:49
مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت الخاص بانفجار ٤ آب: صدور أول حكم قضائي في الاساس خارج لبنان
أخبار لبنان
01:49
مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت الخاص بانفجار ٤ آب: صدور أول حكم قضائي في الاساس خارج لبنان
6
تقارير نشرة الاخبار
08:01
هزات عدة شعر بها اللبنانيون في اليومين الماضيين
تقارير نشرة الاخبار
08:01
هزات عدة شعر بها اللبنانيون في اليومين الماضيين
7
خبر عاجل
06:22
مصادر قضائية للـLBCI: المحامي العام الإستئنافي في بيروت رجا حاموش يدعي على حاكم مصرف لبنان رياض سلامه وشقيقه رجا وماريان حويك وكل من يظهره التحقيق بجرائم تبييض أموال وإختلاس وتهرب ضريبي وتزوير
خبر عاجل
06:22
مصادر قضائية للـLBCI: المحامي العام الإستئنافي في بيروت رجا حاموش يدعي على حاكم مصرف لبنان رياض سلامه وشقيقه رجا وماريان حويك وكل من يظهره التحقيق بجرائم تبييض أموال وإختلاس وتهرب ضريبي وتزوير
8
أخبار لبنان
01:23
هزة أرضية بقوة 3,6 درجات قبالة شاطئ صيدا صباحا
أخبار لبنان
01:23
هزة أرضية بقوة 3,6 درجات قبالة شاطئ صيدا صباحا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store