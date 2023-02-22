تأمين الدولار لشراء الفيول صعب على المدى الطويل... فهل يكون الحل بدولرة فواتير الكهرباء؟

هل يكون الحل بدولرة فواتير الكهرباء؟



لما أقرت خطة الطوارىء الكهربائية، اتفق على رفع ساعات التغذية، مقابل شروط عدة ابرزها: جباية فواتير جديدة وفق دولار عُرف بدولار الكهرباء، ويُحستب على سعر صيرفة +20%.



عندما أُقر هذا البند، كان الفرق بين دولار السوق السوداء ودولار صيرفة لا يتخطى 10 آلاف ليرة.





