٩٢ مؤسسة في القطاع العام فُصّل معظمها في التسعينيات على قياس أمراء الحرب

ما هو حجم المؤسسات والإدارات الرسمية بالأرقام؟

هل تعلمون أن في بلد بحجم لبنان، هناك 92 مؤسسة عامة و23 ادارة عامة، و1055 بلدية، من أصل 1465 بلدة.



حجم القطاع العام على المستوى البشري اليوم يقارب الـ300 الف موظف، تتوزع اكثريتهم بين الاجهزة الامنية وبين العاملين في المؤسسات العامة.