التزوير في ملف النازحين السوريين...وصل إلى وثائق الوفاة !

التزوير في ملف النازحين السوريين...وصل إلى وثائق الوفاة !

حتى مع الموت هناك نصبٌ وإحتيالٌ وتزوير.



تخيلوا أن عصابة مؤلفة من نازحات ونازحين سوريين في لبنان وبالإشتراك مع مختار وطبيب لبنانيين، تمكّنت من الإستحصال في زحله على وثائق وفاة مزورة لأشخاص أحياء من أفراد عائلاتهم، وقدمتها الى جمعيات تُعنى بشؤون الأرامل...