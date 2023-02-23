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عن الهزات في لبنان "لا داعي للهلع"... وهزات تركيا إلى تناقص

عن الهزات في لبنان "لا داعي للهلع"... وهزات تركيا إلى تناقص

مرة جديدة، ضربت فجرا هزات، خفيفة جدا، البحر قبالة السواحل الجنوبية اللبنانية.



هذه الهزات من الممكن ان تكون ناتجة عن نشاط زلزالي اعتيادي نشهده بكل الفترات بلبنان، ومن الممكن أن لا يكون ذلك.

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