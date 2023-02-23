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في بخعون "ناس طلعوا وناس ما طلعوا" من مبنيين مهددين بالسقوط !

نتيجة الهزات في لبنان... إخلاء عدد من المباني السكنية في بخعون

في منطقة بخعون الشمالية، مبنيان آيلان للسقوط في أي لحظة.



ورغم أنه طُلب من سكانهما الاخلاء، فأبو كمال وعائلته المالكين منزل في أحد المبنيين، لم يجدا مكانا آخر للجوء اليه، ولكنهم بقوا كما يقولون في حالة تأهب.

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