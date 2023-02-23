انطلاق مهرجان البستان

انطلاق مهرجان البستان

بعيدا من كل الازمات، ينطلق اليوم مهرجان البستان الذي يمتد حتى التاسع عشر من آذار المُقبل.



الامسيات ستتوزع بين أوتيل البستان، كنيسة القديس يوسف في مونو، صيدا وصور وغيرها من المناطق اللبنانية.



تفاصيل الحفلات في الفيديو اعلاه..