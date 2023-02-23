أول حوار استراتيجي بين سلطنة عمان والولايات المتحدة الأميركية

أول حوار استراتيجي بين سلطنة عمان والولايات المتحدة الأميركية

يوم حافل في عمان انطلق بإعلان هيئة الطيران المدني فتح أجواء السلطنة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي شروط العبور من دون تمييز، الأمر الذي رحب به وزير الخارجية الإسرائيلي.



لقاءان لافتان شهدتهما مسقط، الأول تمثل بجلسة مشاورات سياسية بين السلطنة وروسيا ممثلة بالمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف، بحث خلالهما الطرفان سبل تعزيز آليات التعاون الثنائي.



تزامنا، عقدت السلطنة أول حوار استراتيجي مع الولايات المتحدة الأميركية حول مواضيع التجارة، الطاقة والمناخ، وكان هذا الحوار بالإضافة إلى زيارته إلى الإمارات محور حديث صحافي أجراه مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون النمو الإقتصادي، الطاقة والبيئة خوسي فرنانديز.