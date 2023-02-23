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صليبا وخلف "مستمران في معركتهما من داخل المجلس"

تقارير نشرة الاخبار
2023-02-23 | 14:16
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صليبا وخلف "مستمران في معركتهما من داخل المجلس"
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صليبا وخلف "مستمران في معركتهما من داخل المجلس"

صليبا وخلف "مستمران في معركتهما من داخل المجلس"

على درج مجلس النواب، لقاء حواري مع النائبين نجاة صليبا وملحم خلف الى جانب النائبة بولا يعقوبيان.  

النواب طالبوا زملاءهم بالحضور بأسرع وقت ممكن لانتخاب رئيس للجمهوريّة فيما شدد النائبان المعتصمان على أنهما مستمران في معركتهما من داخل المجلس رغم كل الضغوطات التي تُمارس عليهما. 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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