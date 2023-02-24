عام من الحرب الروسية الأوكرانية.. ماذا في المستجدات؟

ماذا في المستجدات؟



فجر الرابع والعشرين من شباط 2022 انطلق أسوأ نزاع عرفته أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.



سنة كاملة مضت على الحرب الروسية الأوكرانية... وفي هذه الذكرى... تَصعيدٌ، تهديدٌ، ومواقفُ لا تُبَشّرُ بهدنة قريبة!