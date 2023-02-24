المصارف علقت إضرابها لأسبوع

المصارف علقت إضرابها لأسبوع

من الإثنين إلى الجمعة المقبلين ستعاود المصارف عملها على أن تعقد لاحقًا جمعية عامة لجمعية المصارف يعاود إتخاذ القرار في خلالها باستئناف الإضراب في حال لم تتوصل المعالجات إلى رفع يد القاضية غادة عون عن ملاحقة مصارف بشبهة تبييض أموال.